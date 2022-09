Marilyn Monroe, y su primer marido, el capítulo más desconocido que no cuenta 'Blonde'

Andrew Dominik , director de la misma, sitúa a Jean durante su infancia en un orfanato. Lo cierto es que no fue así, aunque lo primero que hay que recordar es que la cinta no se considera un biopic propiamente dicho , ya que está basada en un libro semificticio publicado por Joyce Carol Oates . Si sus primeros años parecen duros en la película, más lo fueron en la realidad.

La realidad es que, Gladys Pearl Baker, su madre, la dejó en un hogar de acogida en Hawthorne, California, a las dos semanas de nacer según 'Biography'. Gladys, había perdido ya la custodia de sus otros dos hijos, Jackie y Berniece, arrebatados por su exmarido. A pesar de no darle una buena vida a su hija, intentaba no perderla, aunque se pasó muchos años ingresada en un psiquiátrico, tras sufrir un ataque de locura del que jamás se recuperó. Una amiga de su madre, a la que ella llamaba tía, Grace McKee, se hizo cargo de ella hasta que esta también perdió la cordura. Parecía que los astros no estaban con la pequeña.