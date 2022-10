Meryl Streep: "Robert de Niro ha sido mi faro durante 50 años"

Repasamos las veces que el actor de 'el Padrino' ha echado un cable a la actriz mejor considerada de Hollywood

Desde el primero momento, él ayudó a la actriz y a su novio, con un gesto incomparable 'renunciando' a su papel en 'El francotirador'

Antes de conocerse personalmente, ella quería ser como él. "Ese es el tipo de actor que quiero ser", ha recordado

Que dos actores de Hollywood mantengan una relación de amistad durante 50 años no es fácil, a no ser que te llames Meryl Streep y Robert de Niro. Los artistas han mostrado en distintas ocasiones la admiración y respeto que se profesan. La última ha tenido lugar este fin de semana durante la A Celebration of Film celebrada en la Universidad de Austin, cuando la protagonista de 'El diablo se viste de Prada' ha querido recordar cómo se conocieron y qué pensó de aquel chico que hoy es su gran amigo. A lo largo de estos años, Robert de Niro ha sido un gran apoyo y un gran ejemplo para la actriz, y en especial en los momentos más difíciles. Repasamos las veces

Streep y de Niro se conocieron así

Son muy pocos los que, hasta este momento, sabían cómo se conocieron el actor de 79 y la artista de 73. Durante la gala, Streep la hizo pública. Corría el verano de 1973 y ella compatibilizaba sus estudios de teatro mientras trabajaba limpiando baños en New Haven, Connecticut. "Escuché que un amigo mío que conocí en la universidad fue elegido para una gran película y fue la primera persona que conocí que había sido elegida para una película. Michael Moriarty era un actor joven y guapo. De modo que todos mis amigos fuimos al cine a verlo después del trabajo", relató.

La película en cuestión era 'Muerte de un jugador', que versa sobre la historia de unos jugadores de béisbol. De Niro daba vida a un jugador con problemas de socialización que descubre que tiene cáncer. Streep recuerda que lo primero que pensaron todos es que Robert De Niro se estaba interpretando así mismo y que no era actor: "Michael estuvo genial, pero todos estuvimos de acuerdo en que el chico que encontraron en el Sur, que no era actor, claramente no podía ser actor, actuaba increíblemente. Pensamos que debían haber rastreado los Apalaches para encontrar a este tío".

Streep: "macarra y cabrón"

Dos meses después, volvieron a ir al cine para ver 'Malas Calles' de Martin Scorsese, explicó la 21 nominada a los Oscar durante la gala. "Ahí estaba ese tío, era el mismo chaval", recuerda del De Niro que interpretaba a Johnny Boy. "Y no es solo que no fuese corto de entendederas. No era del Sur. Era un macarra de Nueva York. Era un cabrón, un tipo de las calles que habla rapidísimo. Nos quedamos alucinados". Al fijarse en los créditos exclamó: Dije: 'Oh, Dios mío'. Es italiano. Él es Robert De Niro. El es un actor. Y realmente me impactó".

De Niro es compromiso y pasión

Desde entonces ha sido su referente: "A lo largo de los años, la gente siempre me ha dicho: ‘¿A qué actriz admiras más? ¿Qué carrera de actriz te gustaría imitar?’”. A pesar de que, como confesó, tiene una larga lista de mujeres a las que admira, Geraldine Page, Colleen Dewhurst, Vanessa Redgrave, Maggie Smith, Carole Lombard o Barbara Stanwyck, para ella, por encima de todos está él.

"La segunda vez que vi a Robert de Niro me dije a mí misma: ese es el tipo de actor que quiero ser. Eso es lo que quiero hacer. Y lo quiero hacer con el compromiso, la pasión, la destreza y la belleza con las que se aplica. Y ha sido mi faro durante 50 años. ¡Lo juro por Dios!", dijo emocionando a todos.

Aunque, realmente no se ven mucho, su amistad es inquebrantable: "No hablamos, pero sé que él, sin lugar a dudas, siempre está ahí para mí y siempre lo estará", ha comentado la ganadora de un Oscar por 'Kramer contra Kramer'. Y no es de extrañar que dijera eso porque ha estado con ella en situaciones delicadas.

El día que casi renuncia

¡Quién le diría a aquella jovencísima actriz que acabaría compartiendo película con él cinco años después! Su talento no pasó desapercibido ni para Streep y sus amigos ni para Hollywood. 'Taxi Driver' fue un éxito y al avezado actor le gustaba ver también, lo que hacían sus compañeros. Corría 1978, cuando se acercó al teatro para ver una adaptación de Shaskepeare, 'Medida por medida' donde actuaba John Cazale. El actor que dio vida al hermano débil de Corleone en 'El Padrino', muy amigo de Al Pacino, compartía cartel con Meryl Streep, su novia. De Niro, asombrado con la interpretación, se levantó para aplaudir a ambos al finalizar la obra.

Tan solo unos meses después, el director Michael Cimino le llamó para protagonizar 'El francotirador' ('The Deer Hunter'). Cuando le informaron que Meryl y Cazale estarían en el elenco, aplaudió la decisión. Otra versión, cuenta que fue él quien exigió que los contratasen, fascinado con lo que había visto en el teatro, relata 'Infobae'. Fuera como fuese, los tres trabajarían juntos.

Sin embargo, al poco de comenzar el rodaje, Cazale comenzó a escupir sangre, le diagnosticaron un cáncer de pulmón y le dieron tres meses de vida. La agonía se alargó algo más, pero la productora quiso darle salida al novio de Streep. Fue entonces cuando De Niro demostró su humanidad. Amenazó al estudio con renunciar si despedían a Cazale, según Infobae. Los ejecutivos alegaron que era imposible pagarle el seguro médico. De Niro, sin dudar ni un momento, pidió que descontaran de su salario el seguro de Cazale y que le pasaran un plus a Meryl Streep que le permitiera afrontar los gastos médicos. Además, también pidió que Cazale, muy afectado por su enfermedad, rodara antes las escenas que él. Sin duda, unos gesto que ella nunca podrá olvidar.

De Niro la defendió de Trump

Como tampoco podrá olvidar el que tuvo lugar durante los Globos de Oro de 2017. Streep se atrevía a atacar al presidente Donald Trump tras haberse burlado de un reportero discapacitado: “Cuando los poderosos utilizan su posición para someter a los demás, todos perdemos. La falta de respeto invita a la falta de respeto. La violencia incita a más violencia”. La respuesta del marido de Melania no se hizo esperar. El político se defendió negando la mayor y cargando contra la oscarizada actriz de "ser una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood".

Robert de Niro no dudó en salir en su defensa y mostrarle todo su apoyo con una carta que hizo pública: "Lo que dijiste fue genial. Necesitaba ser dicho y lo hiciste de manera muy bella. Merece todo el respeto que lo hicieras mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tus sentimientos sobre gente de mala calaña y abusones. Ya basta. Con tu elegancia e inteligencia tienes una potente voz que inspira a los demás a alzar la suya para que sea escuchada también. Es muy importante que TODOS alcemos la voz. Te queremos".