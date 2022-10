Quién le iba a decir a Will Smith que su carrera podría saltar por los aires en una noche de Oscar. Pues todo el planeta sabe ya que así fue. Y todo por una broma que hizo Chris Rock , presentador de la gala, sobre su mujer, Jada Pinket . El actor de 54 años ha visto cómo, en estos últimos meses, todo lo que había construido se ha desmoronado por momentos: su imagen, su carrera cinematográfica y hasta su relación personal con su esposa . Inmerso en un programa de rehabilitación y alejado del foco mediático, intenta volver sabiendo hacer lo que mejor hace, actuar. 'Emancipation' ('Emancipación') puede ser su 'salvación'.

Basada en hechos reales, del hasta ahora poco conocido William N. Collage, 'Emancipation' cuenta la historia de un esclavo que consigue huir de sus dueños a través de los pantanos de Luisiana. Un viaje en el que Will Smith se verá rodeado de dolor y torturas para poder conseguir su libertad. Cuenta con guion basado en hechos reales.

La crítica que ya la ha podido ver la ha calificado como "una historia de adversidad y resiliencia" y recalcado lo importante que es para la comunidad afroamericana. Las primeras reacciones no se han hecho esperar. "'Emancipation' es una película poderosa que no solo se basa en nuestra historia, sino que muestra el poder de la resiliencia de nuestra gente. Gracias Will Smith y Antoine Fuqua por contar historias que importan", ha sido uno de los comentarios más destacados en la red.