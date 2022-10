Hilary Swank se convertirá madre primeriza de mellizos a los 48

Hilary Swank , ganadora de los Oscar por 'Boys don't cry' y 'Million dollar baby', ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada de mellizos . La actriz de 48 ha compartido una publicación en la que ha puesto: " Cooming soon... double feature " (próximamente doble función). No puede estar más feliz y ha querido celebrarlo a lo grande. "¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos", ha explicado en el programa 'Good Morning America' donde aparecía este miércoles.

La actriz ha sido preguntada en distintos momentos de su vida por la idea de ser madre y en los que se ha mostrado hostil a la hora de hablar de ello. ¿Existe una presión social por tener que ser madre y por serlo a alguna edad? Recientemente, reveló en una entrevista que tenía un gran 'instinto maternal'. Sus palabras tenían un gran trasfondo. Defendió a todas las mujeres que no podían o no querían ser madres. No dudó en criticar a todos los que cuestionan si una quiere serlo, puede serlo o no. "A veces siento que, cuando las mujeres no pueden tener hijos o deciden no hacerlo, se las ve como carentes de instinto maternal".