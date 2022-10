Naomi Watts, contra el tabú de la menopausia: "Hay que recibirla con orgullo y sin vergüenza"

Bajo ese aspecto de dulce y angelical se encuentra una mujer de firmes convicciones, una king kong del empoderamiento y de la lucha contra el edadismo. No está para callarse ni comulgar con los códigos de Hollywood. Lo mismo le da poner en jaque a la industria por cómo ha tratado a las mujeres en el cine cómo hablar de cualquier otro tema controvertido para la sociedad y que afecten a las féminas. Así es, Naomi Watts. A sus 54 años, lanza un voto a favor de tratar la menopausia como una etapa más en el ciclo femenino y que no la vida no se acaba con el fin del ciclo reproductivo: "Estoy muy orgullosa". Alcanzar la menopausia son todo ventajas para ella y al observar la estigmatización que existe, ha liderado un proyecto que cuenta con varios tips que ha querido compartir.