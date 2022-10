Empieza el juicio a Kevin Spacey: las claves para entenderlo

Este jueves ha empezado el polémico juicio civil entre Rapp y Spacey . Los actores de 50, y de 63, se han tenido que ver las caras desde que Rapp presentara la demanda hace cinco años, en pleno comienzo del movimiento #MeToo. Rapp alegó y sigue alegando que Kevin le invitó a una fiesta que daba en su apartamento tras el estreno de una obra de teatro en la que ambos participaban. Rapp accedió y en un momento de la noche se fue a descansar en una de las habitaciones. El de 'House of Cards' tenía 26 años entró en la habitación en no muy buenas condiciones y se puso encima sobre el menor. El adolescente, tras quedarse paralizado por el shock , intentó zafarse de Spacey ye esté le preguntó que si realmente quería irse .

Nada más hacerse pública esta denuncia, el que también ganó un Oscar por 'The Usual Supects' (1996) salió al paso y pidió disculpas al que ha participado en 'Star Trek': Discovery' por si tuvo aquella conducta. "Honestamente, no recuerdo el encuentro, fue hace más de 30 años. Pero, si me comporté como él asegura, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", dijo Spacey.