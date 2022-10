1991 supuso un antes y un después para el hollywoodiense. Ese año le diagnosticaron esta enfermedad, con la que ha aprendido a convivir. Durante la Comic Con el público asistente estuvo expectante ante el testimonio de su ídolo. Todos quisieron saber cómo estaba. El actor explicó los beneficios de ser optimista: " Si encuentras algo por estar agradecido , en lo que sea , si encuentras algo y dices: 'OK eso está bien'" y ver que puedes hacer un mundo mejor, entonces, la vida deja de ser un caos . Va a mejorar siempre". Y me di cuenta que si soy agradecido (la vida es mejor). El optimismo es lo mismo que el amor ", recordó a los presentes.

Y eso que este año no ha sido nada fácil para él: "Tengo que decir que, en el último año, me rompí la mejilla, el pómulo, mi mano, mi codo y ambos hombros. Tuve un año duro. He estado muy golpeado". Aun así, sacó su positividad: "Pero estuvo bien todo, porque todo esto lo escribí en mi libro". Y bromeó: "No es para promocionar mi libro, pero ya tengo cuatro, por si alguien le importa. Pero hice este libro al tener estas cosas duras que me pasaron".