Jamie Lee Curtis y su alegato a favor de la convivencia: "Tengo una hija trans. Quieren aniquilarla"

Jamie Lee Curtis ha presentado en España 'Halloween: El final'. La cinta supone el fin de la popular saga de John Carpenter que vio la luz en 1978. La hija de Tony Curtis y Janet Leigh, daba vida a Laurie Strode, una mujer que sufría el acoso del asesino Michael Meyer. Su madre también se puso en la piel de otra mujer que sufrió el terror en 'Psicosis'. Curiosamente, reconoce que no le gusta para nada "las películas de miedo. Nada me gusta de ellas". Así, lo ha reconocido en una entrevista con la Cadena Ser: "Creo que sí se me da bien actuar en ellas es porque mi reacción es buena, no lo entreno, pero reacciono a esas cosas, soy muy emocional y muy sensible".