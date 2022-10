Sectas, drogas y doble vida: cinco dramas a los que tuvo que enfrentarse Angela Lansbury, la actriz de eterna sonrisa

La muerte de Angela Lansbury ha supuesto una gran conmoción a nivel mundial por su talento y por haber unido generaciones. Ocho décadas en activo ha sido una de las últimas estrellas supervivientes del cine de la Edad de Oro de Hollywood. Sus interpretaciones la llevaron a la meca del cine, con éxito tanto en la gran como en la pequeña pantalla, pero fue su papel como la detective Jessica Fletcher en la serie 'Se ha escrito un crimen' ('Murder, She Wrote') lo que la llevó a ser conocida internacionalmente. Mujer de aparente templanza y de eterna sonrisa, tuvo sin embargo una vida en la que tuvo que ir viviendo grandes dramas .

No es de extrañar que, durante una entrevista con la Academia de Televisión en 1998, dijera: “Me gustaría ser recordada como alguien que entretuvo, que te sacó de ti mismo por unos minutos, unas horas, te transportó a un lugar diferente , te dio alivio , te entretuvo, te provocó alegría y risas, lágrimas, todas esas cosas”. A sus espaldas llevaba mucho.

Unida toda la vida a Peter Shaw , la intrépida Jessica Fletcher tuvo un primer matrimonio que solo duró un año. A sus 19 años se casó con Richard Cromwell . Él le confesó que era gay través de una nota que se encontró en casa. "Me quedé en shock cuando todo acabó porque no estaba preparada para ello" , confesó a 'Radio Times'. Al principio pensó que era una broma de mal gusto y añadió: " Fue un gran error haberme casado tan joven ".

"No me arrepiento de haber estado con él, y lo siento mucho por la tristeza que le causó esto en su camino...", comentó de su ex, del que fue su amigo hasta que murió.