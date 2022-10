Judit Mascó y la sorpresa por su 53 cumpleaños: "Ojos vendados de buena mañana"

La modelo, Judit Mascó , acaba de cumplir 53 años este 12 doce de octubre. Mientras una parte del país estaba viendo el desfile de la Hispanidad, otros venerando a la Virgen del Pilar y otros disfrutando del día de asueto en mitad de la semana, la familia de la catalana, se ponían manos a la obra para celebrar un cumpleaños de lo más especial con la maniquí . Pero, ¿qué se le puede regalar a una persona como ella que puede, que ya lo tenga todo? Eduardo Vicente , su marido, y sus hijas cuatro hijas María, Paula, Romita y Clara , lo han tenido clarísimo. Un viaje a Sitges, pero no uno cualquiera.

El día terminó con una cena y no podía estar más agradecida por su día y tantas felicitaciones y muestras de cariño: "Me encanta teneros. ¡Gràcies a tothom! ".

Su vida profesional sigue ligada al mundo de la moda aunque está más centrada en campañas publicitarias, presentaciones de eventos, siendo embajadora de algunas firmas . Algo que combina con su faceta más solidaria como la que desempeña en la Fundación Ared . Ared se centra en fomentar la integración social y la incorporación laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social , principalmente de aquellas que no disponen de la autonomía suficiente para acceder a los mecanismos ordinarios de incorporación social y laboral.

Su actividad social le viene de largo. En 1999 se manifestó contra la pena de muerte a las puertas de la embajada de Estados Unidos en España. Si hay algo con lo que no comulga es con la injusticia social y más si tiene que ver con los niños y los mayores. Ha participado en campañas contra la explotación infantil en el Tercer Mundo, Intermon, con las fundaciones Invest for Children y Theodora y ha colaborado con el calendario Talita apoyando a los niños que padecen Síndrome de Down, entre otros.