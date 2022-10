Joaquin Phoenix vivió con Scarlet Johansson una escena muy incómoda: "Abandonó el estudio"

Fue al grabar esta secuencia, cuando los actores se encontraron en uno de las situaciones más incómodas que ha experimentado donde, además, en este filme, Scarlett no aparece ni un segundo. Su voz es la única protagonista y sus gemidos también lo son. Los actores tuvieron que rodar una escena en la que compartieron un orgasmo. La actriz ha hablado abiertamente de cómo grabaron sus gemidos de forma conjunta. No fue fácil para ella: “Nunca quieres oír tu voz. No quieres escuchar cómo suena cuando tienes un orgasmo. Definitivamente no quieres escuchar cómo suenas teniendo un orgasmo falso. Es tan asqueroso. Fue muy extraño”.