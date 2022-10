Muere Robbie Coltrone, el mítico 'Hagrid' de 'Harry Potter': sus dos parejas famosas y una hija actriz

En el documental 'Regreso a Hogwarts', por el 20º aniversario de la saga, el actor confesó muy emocionado que " tristemente yo no estaré ahí, pero Hagrid sí ". Una ausencia que todos echaron de menos. Para él, "el legado de las películas de 'Harry Potter' es que la generación de mis hijos se las enseñará a los suyos. Así que podrían verlas por 50 años fácilmente ".

View this post on Instagram

Aunque, su agente no ha explicado la causa del fallecimiento, lo cierto es que los últimos años tuvo que convivir con una dolencia que le llevó a estar en silla de ruedas. Robbie explicó en 2016, que tenía una problema de rodillas por el que se tuvo que someter a “una operación exploratoria y descubrieron que no me quedaba nada de cartílago en mi rodilla izquierda”.