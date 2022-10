Ryan Murphy, a por todas: de la 'maldición de Glee', a 'Vigilante', pasando por 'Dahmer'

Convertido en el niño mimado de Hollywood o no, Ryan Murphy lleva una década erigiéndose como uno de los directores, productores y escritores más prodigiosos . Su última serie, 'Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer' se ha convertido en la segunda más vista de la historia de Netflix en inglés por detrás de 'Stranger Things 4'. Estrenada un miércoles, alcanzó 196 millones de horas vistas en la primera semana. En esta última, lleva 205.33 millones de horas vistas . Su 'true crime' revive vida del apodado 'carnicero de Milwaukee' que acabó con la vida de 17 adolescentes todos ellos, hombres. Centrada en las víctimas, el destino ha querido que el público ponga en los ojos en el psicópata y que su frialdad a la hora de actuar, no deje impasible a nadie .

Pero su creador, no descansa. En pleno éxito de 'Dahmer' llega 'Vigilante' ('The Watcher') con Naomi Watts y Mia Farrow. Periodista de carrera, parece que los hechos reales corren por sus venas. La miniserie está basada en hechos reales también, donde otro psicópata puso en jaque a una familia a raíz de una mudanza. Los hechos tuvieron lugar en 2014 cuando los Broaddus, en la serie serán los Brannock, comienzan una nueva etapa en Nueva Jersey. El matrimonio con tres hijos ve truncada su felicidad cuando empiezan a recibir de forma constante una serie de cartas firmadas por 'The Watcher'. Este acosador no les deja vivir y les informa de todo y cada uno de los pasos que dan, incluidos los detalles más íntimos.