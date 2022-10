Drew Barrymore explica por qué lleva seis años sin tener relaciones

La actriz de 'Titanic' ha salido al paso con una extensa reflexión en su blog tras la crítica de una señora que dijo "odia el sexo"

“¡No odio el sexo! No soy una persona que necesite sexo", ha elegido con su plena libertad, fruto de una maduración consciente tras el poco referente que tuvo en sus padres

Disfruta de las mejores películas en Be Mad, el canal de los locos por el cine

Ver que llegas al gimnasio y te encuentras con que te digan que "te pareces a Drew Barrymore excepto porque pareces tener bienestar mental y porque además, odia el sexo” tienen que ser cuanto menos chocante, pero más si eres la propia Barrymore. Eso es lo que le ha pasado a la actriz hollywoodiense y lo que le ha llevado a escribir una gran reflexión en su propio blog que te vamos a relatar del porqué ha estado sin sexo durante seis años. Nada tiene que ver ni con odiarlo, ni tampoco considera que le deban de juzgar sin saber por qué ha elegido este camino. "¡No odio el sexo!", ha clamado.

Presa de sus palabras

Cada vez son más los hombres y mujeres que se abren en cuerpo y alma para hablar de cómo han transformado sus relaciones y normalizan lo que antes quedaba reservado de alcoba para dentro. Y sin son famosos más. La que fuera una niña díscola en su niñez y juventud por sus padres porque "no fueron modelos a seguir" donde con nueve años le dejaban consumir drogas pero no azúcar, ha sido presa de sus palabras. Hace algún tiempo, reveló que no le parecía complicado estar seis meses sin sexo a colación de ser preguntada porque Andrew Garfield estuvo seis meses sin sexo para interpretar un papel.

Barrymore: "No funciona"

Barrymore explicó y ha vuelto a incidir en esta reflexión en 'Welcome to my blog' que lleva seis años sin tener sexo, fruto de una decisión consciente y madurada. “A mis casi 48 años tengo sentimientos muy distintos sobre la intimidad de los que tenía antes. Me relacioné con la gente de manera adulta desde muy pronto. Buscaba compañía, validación, emoción, placer, hedonismo, diversión y aventuras”, debido al estilo de vida de sus progenitores.

Esta actitud coincide con el tiempo que lleva divorciada del padre de sus hijas, Will Kopelman. Con ella lo de soltar una rama y coger otra no va. Considera que "no funciona" y más después de haber perseguido ello que eso anheló en su infancia, "una familia". Al más puro estilo Escarlata O'hara, se hizo una promesa que no pudo cumplir ante "la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas".

Su ruptura fue como una apisonadora. "Cuando creces y estás en un matrimonio con hijos, piensas que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida y eso no sucede. Me sacudió hasta la médula, por decirlo suavemente", ha explicado como se sintió. Por eso, ha creído que lo mejor era tener un momento "célibe" y por qué no, "de luto". Tener pareja y sexo no es su prioridad ni "lo necesito".

El punto de vista que lo cambió todo

Este “necesito tiempo" que entona le ha llevado simplemente a que su "punto de vista sobre el sexo realmente ha cambiado”. Y más, después de las noches locas que vivió siendo una tierna adolescente. Sin rechazar una relación y con las cicatrices del pasado, reconoce que su punto de inflexión ha sido: "Soy alguien que está profundamente comprometida con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas, y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo”.

Barrymore no odia el sexo

“Desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza, algo nuevo que no tenía muy claro al crecer, y he tenido muchas curvas de aprendizaje en el camino”, ha reflexionado.