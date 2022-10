Dwayne Johnson: "Si en un rodaje le doy un puñetazo a alguien sin querer, le regalo un Rolex"

Dwayne Johnson, de 50, era profesional de lucha libre, algo que no se olvida y es difícil de controlar en los rodajes. El de 'Fast and Furious' ha explicado que, en ocasiones, su fuerza le ha jugado una mala pasada sin querer: "Ha habido muchos casos en los que estaba rodando una secuencia de acción, le iba a pegar un puñetazo que tenía que fallar y a veces se ha acercado y le he dado". Además, de un perdón sentido, le gusta tener un detalle en forma de regalo con él. "Cuando ha pasado eso, por supuesto me he asegurado de que estuviera bien y normalmente le he hecho un regalo, un Rolex o un reloj bueno, o le he preguntado qué es lo que les gusta o qué le apetecería que le regalara y se lo he regalado", ha señalado.