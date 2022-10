Juana Acosta: "Cuando era adolescente tenía pensamientos asesinos y me asusté mucho"

A través de la danza ha conseguido convertir esos sentimientos de dolor en una muestra de la mayor sensibilidad: " Ha sido un viaje impresionante… he tenido que hacer una preparación casi de una deportista de élite ".

A sus 45 lleva una historia familiar imposible de olvidar. Sus días en Colombia no fueron fáciles. Su hermano fue secuestrado durante ocho meses, (el cual años más tarde se suicidó) y, su padre fue asesinado cuando ella tenía solo 16 años . Juana Acosta se enteró de su fallecimiento al salir de una clase de baile: “Sonó el teléfono y cuando lo contesté tenía la terrible noticia de que mi padre había sido asesinado. De alguna manera el trauma se incrustó en la danza. Es como si la violencia me hubiera castrado la danza”, recordó hace algún tiempo con Nuria Roca. Es por eso, que 'Perdón' es su gran homenaje.

Su hermano mayor, Álvaro José , se suicidó años después del terrible suceso de su padre en "una época muy compleja en Colombia. Fue un crimen impune”. La artista ha visto como " uno de sus hermanos no pudo perdonar ni hacer ese camino hacia la vida y se terminó suicidando quince años después".

Esa experiencia tan traumática ha sabido transformarla aunque " yo en esa época tenía pensamientos asesinos " explica la artista como ha recordado en en una entrevista con '20 minutos'. "Me asusté mucho. Era muy joven y me vi sintiendo cosas terribles", reflexiona al ver como estaba gestionando aquel duro momento. Ese punto de inflexión le llevó a una firme convicción: " Pero qué haces con eso y cómo lo conviertes es lo importante , si vas hacia la vida o hacia la muerte.. . y yo decidí ir hacia la vida ".

En este proceso, también ha tenido una parte importante Marta Lucía Restrepo, su progenitora: " La búsqueda de la felicidad es algo de lo que me ha hablado mi madre siempre ".

En su gran positividad es fundamental la ayuda profesional: "Sin terapia no podría estar aquí hablando contigo como estamos hablando. Yo tuve que haber curado para poder usar ese material y volverlo arte ", ha declarado en '20 minutos'.

Su positividad le lleva a dar pasos de gigantes. "Lo importante es que pasemos a hacer, que dejemos de quejarnos y hagamos" y más aun, si tiene que ver con el "empoderamiento femenino" pero sin dejarse arrastrar por el Me too, aunque considera que ha servido para que la mujer pierda el miedo. Acosta no duda en confesar que ha tenido que convivir con las etiquetas de "guapa" y de "latina" y que "estas cosas siguen pasando, pero está mejorando".