Paloma Concejero, directora del documental ‘Soy rebelde’ sobre Jeanette: “Tras su imagen lánguida descubrí una rockera"

¿Es cierto que al principio Jeanette no quiso grabar ‘Soy rebelde’ porque no le gustaba?

Con una personalidad completamente arrolladora, Jeanette siempre ha tenido muy claro lo que quería y lo que no. Además, siempre tuvo al lado al amor de su vida, una historia de amor como pocas he conocido. Ambos con los pies muy firmes sobre la tierra.

La verdad es que en estos años tan difíciles hemos vivido juntas tantas cosas fascinantes. Me pareció muy curioso el día que en un camerino me confesó que los lugares que más le gustan del mundo son las ferreterías y las papelerías. Me quedé helada porque eso mismo confesaba en sus memorias el anterior protagonista de mi primer largo documental: Antonio Vega. Nos reímos mucho e inmediatamente le dije no puede haber dos personas más diferentes que a su vez declaren una pasión incondicional por lápices, cuadernos, tuercas y cables.