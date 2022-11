'Twin Peaks' marcó toda una generación . La popular serie de la que todavía tenemos en el recuerdo su sintonía y aquellas imágenes de ese incomparable paisaje para descubrir ' ¿Quién mató a Laura Palmer? ' sigue en nuestra memoria cuando no existían la redes sociales. La aparición del cadáver de aquella joven estudiante flotando en el río envuelta en plástico se convirtió en la serie más vista en 1990 con tan solo dos temporadas pero que, en nuestra memoria pareció una eternidad.

Fue tal el éxito que tras ocho episodios, ABC vio campo abierto para iniciar una segunda temporada de 22 más que llegó en septiembre tan solo seis meses después de su estreno. Tras estos 30 episodios, en 1992 la popular serie llegó en forma de precuela al cine, 'Fire Walk With Me'. En mayo de 2017, Showtime encargó una temporada de 18 episodios, 'The Return'. Y hasta 'Megabeat' sacó una canción titulada '¿Quién mató a Laura Palmer?'. Quién sabe cuántas temporadas más o cuántos años más habría estado en antena la serie de misterio de Mark Frost y David Lynch, si hubiera salido siglo o de haber habido plataformas como en la actualidad, en esa época.