"Comencé mi carrera como actriz en Hong Kong, literalmente luchando para abrirme camino en la industria del cine", explicó en la celebración de Mujeres en Hollywood de ELLE

"Muchas de nosotras estamos pasando por los mejores momentos de nuestra carrera mucho más allá de nuestros mejores años entre comillas", ha reflexionado en un discurso con 'Elle'

La actriz Michelle Yeoh es el ejemplo de que los 60 son una etapa de plenitud y de mostrar que Hollywood no es nada sin la madurez de sus artistas. La malasia, que conocimos por 'El mañana nunca muere' y alcanzó la gloria con 'El Tigre y el Dragón', disfruta de una época dorada. Este 2022 no puede ser más redondo. Tras protagonizar 'La escuela del bien y del mal' que ha estrenado Netflix este mes de octubre, prestar su voz en 'Minions: el origen de Gru' y asentarse en el universo Marvel con 'Shang Chi' (aunque apareció 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' en 2017) tiene pendiente el inminente estreno de 'Avatar: El sentido del agua' (16 de diciembre de 2022) y tan solo nueve días más tarde, 'The Witcher: Blood Origin' en Netflix. Eso sin olvidar su interpretación en 'Todo a la vez en todas partes'.

Esta cinta titulada en inglés 'Everything Everywhere All at Once' ha supuesto otra de las mayores cosechas de la artista. "Ha sido mi papel más valiente y aterrador hasta el momento", ha comentado en una entrevista para 'Elle' USA de la cual es portada. “Se me acercan personas más jóvenes y me dicen: 'Has cambiado mi vida. Me hiciste darme cuenta de que hay tantas cosas que puedo hacer'”, explica la que con su papel ha llegado a distintas generaciones. Sin embargo, no todo ha sido tan fácil para la que se ha convertido en la estrella de acción femenina más importante de su generación. Varias décadas después, ella misma realizar sus propias acrobacias en cada una de sus películas y así se mantiene a sus 60.

Así comenzó a entrenar

Enamorada de las películas desde que era niña comenzó su "carrera como actriz en Hong Kong, literalmente luchando para abrirme camino en la industria del cine", ha explicado en la celebración de Mujeres en Hollywood de ELLE que tuvo lugar hace unos días en Los Ángeles. “En esas calles llenas de arena, me entrenaron para dar puñetazos, patadas, volteretas y caídas… y luego levantarme y hacerlo todo de nuevo. Toma tras toma, película tras película”, ha recordado. Pero aquello no acabó ahí. En Hollywood continuó porque “en esos días no había muchas mujeres que se parecieran a mí, o historias que hicieran eco de mi cultura”, ha relatado durante su discurso en el Centro Getty.

Pura coreografía

A punto estuvo de abandonar tanto el cine, como su pasión, la danza que tuvo que dejar por una lesión en la espalda. Sin embargo, fue ahí cuando vio las similitudes de la danza con las artes marciales. "Pura coreografía, como lo he estado haciendo toda mi vida", reconoce.

Años más tarde, una lesión en la espalda durante el rodaje de 'The Stunt Woman de 1996', casi le hizo abandonar el cine: "Fue un duro golpe para mí. Estaba en el hospital y mis amigas entraron y me dijeron: '¿Qué estás haciendo, niña?'". En ese momento, en el que casi se rompe la espalda, recapacitó: "Estás acostada allí y piensas, está bien, tal vez es hora de pensar en otra cosa. ¿Vuelvo a la escuela? ¿Hago esto o hago aquello?”. Pero fue Quentin Tarantino el que la hizo cambiar de opinión porque estaba fascinado con ella: "'Oh, Dios mío, las películas que haces'. Literalmente, secuencia por secuencia, puede decirte exactamente lo que has hecho'. Estaba sentado allí tan cautivado por su espíritu y pasión. Y pensé para mis adentros, 'amo este trabajo. No voy a renunciar a ello. Encontraré cómo hacerlo de formas más segura'".

Son muchos los que se han cuestionado por qué su amigo Tarantino no contó con ella para 'Kill Bill'. El cineasta no lo hizo porque no había quién se creyera que Uma Thurman derrotaría a la imbatible asiática. "Es muy listo. Me dijo: '¿Quién creería que Uma Thurman podría patearte el culo?'".

Su lanza contra el edadismo