Sharon Stone anuncia que tiene cáncer tras un diagnóstico erróneo: "Busca una segunda opinión"

Sharon Stone vuelve a hacer frente a una nueva enfermedad. Después de haberse enfrentado a un derrame cerebral hace más de 20 años donde estuvo nueve días sangrando y donde tuvo que aprender a leer, hablar y escribir entre otros posteriormente, acaba de anunciar que tiene un tumor que necesita ser extirpado . La actriz de 64 ha querido compartirlo a través de sus redes para concienciar a la población de la importancia de una segunda valoración y más después de su experiencia . La protagonista de 'Instinto básico' ha confesado cómo un mal diagnóstico le hizo pasar por el hospital y someterse a una cirugía que no debía: " Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto ".

Stone ha explicado que tras esta intervención vio que su mal estado se agudizaba: " con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión ". Fue en esta consulta donde ha sabido que tiene " un tumor fibroide grande que debe ser extirpado ". Y añadido poniéndole un toque de humor: " Esta vez doble epidural ".

La gran embajadora de la gala AmfAR a favor de la lucha contra el sida, o una de ellas, ha lanzado un mensaje en concreto para las " mujeres en particular ". Sabedora de la importancia de un buen diagnóstico aconseja: " No te dejes impresionar, busca una segunda opinión. Puede salvar tu vida ".

"Estaré inactiva de 4 a 6 semanas para recuperarme por completo", ha comentado la que este viernes 4 de noviembre nos sorprenderá con 'Our Flag' un video en colaboración con el artista libanés, Ibrahim Maalouf , de lo más concienciado r donde la vamos a ver derramar lágrimas . Muy positiva ha querido tranquilizar al público: " Gracias por vuestra atención. Todo está bien ", finalizaba con un emoji de un brazo musculoso, símbolo de fuerza.

Hace apenas unos meses, Sharon Stone confesó haber sufrido a lo largo de su vida nueve abortos espontáneos. Los fibromas uterinos o miomas son tumores no cancerosos más comunes entre las mujeres en edad fértil que se desarrollan en o alrededor del útero y muchas mujeres no lo saben porque no causan ningún síntoma.