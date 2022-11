El divertido momento en el que Christopher Lloyd se encuentra con su Doc del futuro: "Las consecuencias pueden ser desastrosas"

Encontrarse con tu yo, o con un doble, tiene que ser cuanto menos curioso y más si te llamas Doc Emmet Brown. Esto es lo que le ha pasado al mítico actor Christopher Lloyd que ha dado vida al famoso doctor de la saga de 'Regreso al Futuro'. El de 84 se ha encontrado con su personaje que, para el que no lo sepa, nació en California en 1914. Si Doc tiene fecha de nacimiento en la película que cautivó a varias generaciones. A día de hoy, el 'loco' de pelo blanco, que viajó al pasado y al futuro con Marty McFly tendría 108 años. En un alarde de ingeniosidad, el artista ha subido a sus redes una fotografía con su figura del científico que tantos éxitos le ha dado. Junto a esta, en la que aparecen los dos, ha añadido un comentario que no tiene desperdicio en todos los sentidos: "¡Oh, no, me he encontrado con mi futuro yo! Las consecuencias pueden ser desastrosas".