Los trabajos de Sabina antes de ser Sabina

El director de cine, Fernando León de Aranoa, le ha hecho volver a ese pasado. A esa época en la que Sabina no tenía identidad, vivía al margen de la ley, no conocía el idioma, no tenía dinero y fumaba de gorra. Fue allí donde, con sus greñas melenudas, descubrió con Leslie, a Bob Dylan, la música anglosajona aunque no se enteraba de nada, la libertad intelectual y sexual, y los porros. Fueron unos "tiempos buenos" pero "nada fáciles".