" Y en aquel preciso instante murió Luis Miguel Luquino González Bosé y nació Miguel Bosé . Ese mismo día empecé las grabaciones de mi primer disco", así comienza la esperadísima serie documental del famoso divo español 'Bosé. Yo seré' que se ha estrenado este en Paramount Plus este 3 de noviembre. El cantante no puede estar más emocionado con su biopic y su libro 'Historia secreta de mis mejores canciones' para que por fin se sepa quién es el hijo de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé . Mucho sabemos de él, pero hay muchísimos retazaos que se desconocen de la leyenda , de ese personaje que se ha creado con ese halo de misterio .

Las reacciones sobre los dos primeros capítulos que se han visto ya en Latinoamérica no se han hecho esperar. " Ha sido muy emocionante ver estos dos capítulos , tantos recuerdos, personalmente han superado mis expectativas . Muy bien ambientada, bella banda sonora y actuaciones magistrales, en especial de José y de Iván . Me ha emocionado hasta las lágrimas . Gracias Bandido querido por este regalo", ha escrito una de sus fans en su cuenta de twitter. Iván Sánchez ha sido uno de los primeros en verlo.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Sexo, relaciones ocultas, excesos, coqueteo con las drogas, relaciones familiares, subidas y bajadas, todo aparece en 'Bosé. La serie'. Hasta su "polo favorito negro de Lacoste que tiene muy trillado porque lo utiliza mucho", recuerda Sánchez. Habrá que descubrir si ha dejado algún capítulo sin contar. Una de las mayores cuestiones es todo lo que tiene que ver con su vida más privada. José Pastor es el encargado de dar vida a ese Bosé y sus relaciones de pareja. Preguntado por ello, el actor sorprende revelando que una de las escenas más difíciles que le ha tocado rodar es la actuación en la mítica sala Florida porque "fue bastante intensa físicamente" y "a nivel emocional (algo que espera) todo el mundo, Nacho Duato. No puedo decir mucho". Hacer de Bosé no es nada fácil y para meterse en la piel de la estrella, Pastor confiesa que "me pongo música y me ha ayudado la coreografía de 'Morir de Amor' para entrar en la fisicalidad de Bosé".