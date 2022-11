Michael Douglas es uno de los abanderados por excelencia de lucir un look silver en su pelo. El actor, como su padre Kirk Douglas, son dos de los hombres que apostaron por lucir sus cabellos plateados . Desde hace unas semanas, el marido de Catherine Zeta-Jones , ha abandonado su impronta dejando su cabellera cuidada, por un pelo más asalvajado y teñido. El pasado 28 de octubre subía una foto desde uno de los edificios emblemáticos de París con la Torre Eiffel de fondo. "Hola chicos! Feliz día. ¡Que tengas un buen día! ¡Mucho amor! MD", escribía en su perfil de Instagram, donde permanece desde entonces.

Pero su última aparición ha dado mucho que hablar, al aparecer en público con un aspecto completamente a la de galán a la que nos tiene acostumbrado . Este 4 de noviembre, ha asistido a un partido de baloncesto entre los Metropolitans 92 y el CSP Limoges. Douglas, gran fan del basket, no quiso perderse este partido disputado en el complejo Marcel Cerdan de París al que acudió con el director de cine, Bill McAdams Jr .. Como un aficionado más, estuvo en las gradas y después fue a visitar a los jugadores con los que se fotografió y agradeció el espectáculo contemplado en el partido disputado.

Sin afeitar, con el pelo suelto y más largo de lo habitual y un look demasiado de sport, el actor ha despertado las alarmas por su aspecto. Los titulares no se han hecho esperar por este cambio de look y por verle más delgado. La cuestión que se ha planteado es, ¿qué le pasa? o ¿Puede la estrella salir sin tener que estar al cien por cien con esa imagen de gentleman?