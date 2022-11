Todo por Tom Cruise: Ana Obregón y el día que acabó detenida en una comisaría de Los Ángeles

"Tom Cruise iba a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España... El papel era de prostituta", ha recordado

La de 67 ha recordado uno de los momentos más 'tierra trágame' que tuvo que vivir en su época como actriz en pleno rodaje de 'El Equipo A'

Si alguien tiene historias y vivencias, esa es Ana Obregón. Ella se ha jactado de ser conocida como 'Anita la fantástica' siempre ha relatado episodios de lo más curiosos a lo largo de su vida. Este sábado la presentadora y actriz ha recordado uno de los capítulos más embarazosos que le puede pasar a una persona y que a la de 67 le sucedió fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos. La bióloga se sentó en el programa de Javier Sardà, 'La Gran Confusión' de TVE, para hablar de esos momentos más terribles. Haciendo gala del título del programa, la de 67 ha explicado lo que pasó cuando detuvieron en pleno Bervely Hills y acabó en comisaría. Ana vivió un momento en su carrera que no olvidará jamás.

El Equipo A

Haciendo fuerza de flaquezas y con esa promesa que le hizo a su hijo Aless, cada vez más, va retomando sus compromisos profesionales e intentando poner ese humor que siempre le ha caracterizado. La actriz acudió el sábado a 'La Gran Confusión' donde se reencontró con Javier Sardà tras muchos años sin verse. "Estoy feliz de volver a verte", le comentó Sardà nada más llegar, tras años sin verse, mientras se fundieron en un abrazo. Ana Obregón, de lo más emocionada, hizo un repaso de su vida profesional narrando algunas de sus anécdotas durante carrera como actriz al otro lado del charco.

"Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta", ha recordado de nuevo, de una historia de la que ahora ha querido dar todos los detalle del motivo. "Estaba en Los Ángeles rodando el 'Equipo A' y me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España... El papel era de prostituta".

Rechazada por sofisticada

"Fui a la prueba y dijeron que era muy buena actriz pero que era sofisticada", ha explicado. Pero Ana no iba a renunciar a ese papel. Así que, a pesar de la exuberancia y elegancia que derrocha, la actriz se puso manos a la obra y pidió "repetir la prueba". ¿Qué es lo que hizo García Obregón? No lo dudó ni un momento, "estuve una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada". Fiel a la puntualidad que le caracteriza llegó "media hora antes el día de la prueba" y se vio "yo por allí paseando con esa guisa". Al poco tiempo, "vi que un coche de policía me iba siguiendo". Ana, no podrá olvidar ese momento: "Se para y me dice 'no puedes trabajar aquí".