El director que ha llegado con su musical 'Company' en Madrid, reflexiona sobre la transformación del amor en pareja

A la pareja le pide "paciencia, porque si eres paciente, te encuentras de nuevo con cosas muy bellas en ese camino"

Todos, o casi todos, hemos tenido en algún momento de nuestra vida el sentimiento o la creencia de la pérdida de la pasión en una relación. Que aquellas mariposas o aquel deseo del principio no es el mismo con el paso del tiempo. ¿Qué ha pasado? Eso lleva a plantearse y cuestionarse miles de cosas en una relación. ¿Me he desenamorado de mi pareja? ¿Por qué no siento lo mismo? ¿Ha cambiado ella? ¿He cambiado yo? ¿Es el principio del fin? ¿Debo de dejarlo? Y un sinfín de preguntas que, en muchas ocasiones, solo sirven para hacer más grande una duda que tan solo es fruto de una madurez en una relación.

Pero esto que, creemos que solo nos pasa a nosotros o alguna persona de nuestro entorno y que nos cuesta hablar de ello con nuestra pareja o con nuestros más allegados porque puede suponer hablar de una crisis, también les pasa a los famosos. Antonio Banderas es uno de ellos. El actor y director, que estrena este 17 de noviembre el musical 'Company' en el recién inaugurado Umusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, ha visitado 'El Hormiguero' y hablado de ello y de lo qué para él es el amor.

Paciencia

Antonio, que forma parte de los hombres más atractivos del star system, se ha caracterizado por mantener unas relaciones largas en el tiempo. La actriz Ana Leza, su primera mujer con la que fue desembarcó en Hollywood hasta que conoció a Melanie Griffith, y la modelo y empresaria, Nicole Kimpel, han sido sus tres amores conocidos.

Pero, ¿qué es lo básico que le pide Antonio Banderas a una mujer para que sea su pareja? Para el malagueño algo que cobra suma importancia es "que sepa que el tiempo en la relación cambia la forma de amarse". Con una relación de matrimonio de 20 años con Melanie Griffith, el artista ha reflexionado sobre transformación del amor. "La pasión del principio va a desaparecer, pero se va a convertir en algo, a lo mejor, mucho más interesante".

Entonces lo que le pide a su pareja "es paciencia, porque si eres paciente, te encuentras de nuevo con cosas muy bellas en ese camino", ha valorado sabiendo que una mala decisión puede dar al traste una relación que podía haber fructificado.

Conservar la pasión sexual

"Lo que pasa es que vivimos en una sociedad increíblemente orgásmica. Y cuando se acaba esa pasión inicial, la gente inmediatamente sale a buscar otra pasión como esa", ha explicado. "Y hay algunas etapas del amor en pareja que solamente te las puede dar el tiempo, no hay otra forma de vivirlas", ha aconsejado después de haberlo experimentado él con sus parejas.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha opinado que la pasión sexual se pierde con el paso del tiempo, pero que se gana complicidad. Sin embargo, Banderas de 62 años no es de la misma opinión: "Es que no he perdido la pasión sexual". El presentador le respondía: "Mira Antonio, si vamos a empezar a decir tonterías...". A lo que un rotundo Antonio ha explicado de lo más divertido: "No son tonterías, son cosas muy serias. Mis 'Países Bajos' siempre han sido muy civilizados".

