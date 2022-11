'As time goes by". Parece mentira, pero ya han pasado 80 años desde que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman se juraran que siempre les quedaría París. 'Casablanca' , el clásico de los clásicos, la película más mítica del viejo Hollywood cumple ocho décadas en las que sus frases memorables, su aura trágicamente romántica y su legendario final han ido tocando la fibra de varias generaciones. ¿Pero lo sigue haciendo a día de hoy?

Un estudio de hace unos años citado por el 'New York Post' revelaba que solo un 28 por ciento de millennials han visto 'Casablanca' . El 30 por ciento admitía no haber visto nunca una película en blanco y negro. El desinterés de las nuevas generaciones por el cine clásico parece evidente, pero si te duele pensar que tu hijo se puede perder algo tan imperecedero, mágico y eterno como el filme de Michael Curtiz, aquí van unas cuantas razones que puedes esgrimir para convencerle.

Gran parte de la leyenda de 'Casablanca' descansa en la melancólica melodía de "As time goes by", tema que curiosamente no fue compuesto originalmente para la película. En realidad Herman Hupfeld la creó diez años antes para una comedia musical de Broadway llamada 'Everybody’s Welcome' , interpretada por Frances Williams. El compositor se negaba a incorporar la canción a la película por creer que era una melodía simple y vulgar. Pero uno de los productores se enamoró de la canción y no paró hasta que consiguió el permiso del autor.