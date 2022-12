El rodaje de Street Fighter le aportó su salario más alto con siete millones de dólares , le alzó a la cúspide de su carrera, pero él mismo provocó que los directores le catapultasen al olvido. Columbia le puso sobre la mesa protagonizar tres películas con un contrato de 30 millones de dólares . No obstante, Jean Claude Van Damme quería más e hizo una contraoferta seguro de salir airoso. Exigió cobrar 50 millones de dólares, la misma cantidad que cobraba el actor mejor pagado por la industria cinematográfica hacia 1995, Jim Carrey. Columbia no aceptó y a continuación se le empezaron a cerrar todas las puertas.

Mucho después, en una entrevista que concedió a The Guardian, Jean Claude aseguró que “no se trataba de dinero. Estaba encadenando películas y siempre de promoción. Estaba cansado. Todo lo que tocaba era rentable. A Jim Carrey le pagaban una fortuna. Y pensé que a mí también me podían dar esa cantidad. Menudo idiota. Me pusieron en la lista negra y ahí se acabó todo”.