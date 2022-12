La eterna juventud de Sigourney Weaver: a los 73 años interpreta a una adolescente de 14 en 'Avatar 2'

A los 73 años Sigourney Weaver sigue siendo incombustible y se mantiene en plena forma, tanto que en su nueva película, 'Avatar 2' , interpreta a una adolescente alienígena de 14 años . El truco está, claro, en que se trata de un personaje mayormente digital, lo cual no quita para que la actriz de 'Alien' haya aparecido radiante en la presentación de la esperada superproducción de James Cameron este domingo en el Hotel Corinthia de Londres.

No olvidemos que el personaje la actriz interpretaba en 'Avatar', la doctora Grace Augustine, moría en la película original, por lo que su participación en la secuela tenía que tomar un camino distinto. Así, Sigourney se mete ahora en la piel de un personaje completamente nuevo , una adolescente Na'vi azul llamada Kiri, algo que se consigue no solo gracias a su versatilidad sino principalmente a los efectos especiales .

Kiri es la hija adolescente adoptada de Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldana). "Creo que todos recordamos más o menos lo que sentíamos cuando éramos adolescentes", dijo Weaver hace unos meses. "Yo ciertamente lo recuerdo. Cuando tenía 11 años medía 1,70 o 1,70 metros. Me pareció que Kiri se sentiría incómoda muchas veces. Está buscando quién es. Me encantó que Jim me propusiera ese reto", explicó.