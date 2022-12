La historia real que inspiró 'As bestas", la película más nominada en los Goya

Es una de las películas españolas del año y la principal favorita en la próxima edición de los Goya , con 17 candidaturas . ' As bestas' , el thriller rural dirigido por Rodrigo Sorogoyen , narra un trágico enfrentamiento vecinal en una aldea casi deshabitada de la Galicia profunda. Pero el cineasta e Isabel Peña , coguionista del filme, no sacaron el argumento de la nada, sino que se inspiraron libremente en un suceso real ocurrido entre 2010 y 2014 en Santoalla (Ourense) y que conmocionó a la provincia e incluso tuvo trascendencia internacional.

Hasta casi cinco años después no se supo que Juan Carlos, con el encubrimiento y la ayuda de su hermano Julio, apretó el gatillo de su escopeta asesinando a Martin esa mañana de enero de 2010 . En junio de 2014 las autoridades localizaron el coche, un Chevrolet Blazer blanco, y los restos mortales de Martin a 12 kilómetros del que fue su domicilio.

Juan Carlos fue detenido por la Guardia Civil tras analizar las pruebas y terminó por confesar el crimen, a pesar de que él y su familia llevaban 4 años negando las acusaciones. Mientras, Margo, la viuda de Martin, sigue viviendo en Santoalla, aunque ya es la única habitante que queda. "Me encanta esta vida, y a pesar de lo que ocurrió, yo no le tengo miedo a nada, tengo muy claro que pienso quedarme", afirmaba hace un par de años a La Voz de Galicia. "Si me marchara, ellos ganarían esta guerra", apostillaba en El País.