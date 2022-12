Harrison Ford, sobre su fichaje por Marvel: "Quiero hacer cosas que nunca he hecho"

Por el momento se conoce que el actor ha fichado para aparecer en dos películas, ‘Capitán América: New World Order’ y ‘Thunderbolts’, como el General Thaddeus Ross, que ya interpretó en anteriores entregas de superhéroes William Hurt, que falleció hace unos meses. Así, tras una ardua búsqueda, se decidió que Harrison Ford era la mejor opción para seguir dando vida al militar .

El papel de Ross no es precisamente lo que Ford acostumbra a hacer en pantalla, el héroe. Por eso mismo llama la atención que haya aceptado un papel que, pese a no ser el antagonista, tampoco es la mejor persona entre el elenco. Sobre ello, el actor ha querido aclarar por qué ha fichado por Marvel ahora. “He hecho un montón de cosas. Ahora quiero hacer algunas de las que no había hecho”, explicaba en un pódcast.