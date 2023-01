Anthony Hopkins y sus 47 años sobrio: "Soy un alcohólico en proceso de recuperación"

El oscarizado actor ha felicitado el año nuevo alentando en sus redes a los que luchan contra el problema del alcoholismo

'Sed amables con vosotros mismos. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida", dice el intérprete de 85 años

Anthony Hopkins y cómo reenganchó con la vida: "Me dirigía hacia el desastre, bebiendo hasta la muerte"

A sus 85 años recién cumplidos, Anthony Hopkins presume de tener una salud de hierro, pero sobre todo está orgulloso de haber vencido al alcoholismo que le dominó durante buena parte de su juventud. En un vídeo publicado en su Instagram, el oscarizado actor ha celebrado que lleva 47 años sobrio y ha aprovechado el mensaje para alentar a los que luchan contra este problema: “Soy un alcohólico en proceso de recuperación".

"Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados”, dice Hopkins en el vídeo con el que felicita el año 2023. "Y yo les respondo: 'Sed amables con vosotros mismos. Sed amables. Manteneos fuera del círculo de la toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida'.

Una adicción que pudo costarle la vida

El actor de 'El silencio de los corderos' trata de ser útil con su mensaje a aquellas personas que están luchando contra esa adicción, como él lo hizo hace décadas. De hecho, hace 47 años él mismo estaba en una “situación desesperada" hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, ha agregado el ganador de dos premios de la Academia.

Los consejos de 'Hannibal' para los jóvenes

No es la primera vez que el intérprete británico habla en sus redes sociales de sus experiencias con la esperanza de que sus consejos le puedan servir a los jóvenes. Hace unos meses relataba una de las sombras de su vida, que sucedió años atrás y le hicieron más fuerte. "Hace 45 años hoy, me desperté con una llamada de teléfono. Me dirigía hacia el desastre. Bebiendo hasta morir", comenzaba.