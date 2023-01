Esta noche la gala de los Globo de Oro tendrá una gran ausencia, la de Brendan Fraser, que no ha perdonado a la HFPA

En 2003 fue víctima de un caso de acoso sexual por parte del entonces presidente de la organización Philip Berk

Desde ese momento comenzó su declive laboral y, tras un año en el que Hollywood dio la espalda a los Globos de Oro, todos parecen haberlos perdonado, menos Fraser

Hace ya más de un año que la burbuja de los Globos de Oro explotó del todo con la no emisión de su gala de 2022. Un año antes, en febrero de 2021, comenzaron a salir a la luz algunas prácticas cuestionables de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA), que vota en estos premios. Las consecuencias no se hicieron de rogar, con la suspensión de la retransmisión por parte de la NBC, Tom Cruise devolviendo sus tres Globos de Oro, Scarlett Johansson confesando haberse sentido acosada por el tono de las preguntas de los votantes, o grandes compañías exigiendo grandes cambios. Ahora todos parecen haber perdonado a la HFPA. Todos menos Brendan Fraser.

Nominado y ausente

Brendan Fraser está siendo uno de los protagonistas de la temporada cinematográfica, que tras alcanzar el éxito mundial con ‘George de la Jungla’ o ‘La momia’, se alejó del cine, con una carrera mucho más discreta hasta ahora con ‘The Whale’ (La Ballena), su regreso a un papel protagonista por la puerta grande que lleva meses sonando como favorito para llevarse el Oscar a mejor actor. Antes de la gran gala del cine hay otras tantas y los Globo de Oro le han nominado, unos premios a los que, antes de confirmar su nominación, el actor ya advirtió que no acudiría.

“No, no participaré. Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crio a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, dijo en una entrevista con GQ antes de conocer su nominación.

Sufrió un caso de acoso sexual

Su debacle profesional y personal surgió donde menos lo esperaba. Era 2003 y asistió a una comida de la HFPA como uno de los actores más populares del momento. Allí, el presidente de la HFPA, Philip Berk (periodista sudafricano casado y con cuatro hijos), se acercó a saludarle y, mientras le estrechaba la mano, le pellizcó el trasero con la mano libre. O al menos así lo expuso Berk en sus memorias, tratándolo como una simple broma.

Sin embargo, Fraser no lo recuerda así, sino de una manera mucho más incómoda. “Me pasó su mano izquierda por detrás, me agarró una nalga y uno de sus dedos me alcanzó el ano, luego la empezó a mover”, reveló en 2018. “Me sentí enfermo. Sentí una bola en mi garganta. Creí que iba a llorar. Salí corriendo, me fui a mi casa y le conté a mi mujer lo que había pasado. Fue como si alguien me hubiese tirado pintura invisible por encima”. Berk afirmó que la versión del actor era inventada.

Tras ignorar una investigación sobre Berk por parte de la HFPA, el propio periodista le envió una disculpa en la que se retractaba en que era una broma. “Si he hecho algo que le disgustase al señor Fraser no era mi intención y me disculpo”, decía, en la que puntualizó que no admitía haber hecho nada malo.

Ese fue el inicio de su caída. “Me empecé a deprimir”, confesó, admitiendo en que se concienciaba de que todo lo malo que le pasaba se lo merecía. Poco a poco se fue retrayendo hasta que el teléfono dejó de sonar y no había rastro de Fraser en las grandes producciones de Hollywood. “No tuvimos nada que ver en el de declive de su carrera”, dijo Berk.

El cambio de los Globo de Oro

El periodista fue reelegido como presidente de HFPA en 2009, saliendo totalmente indemne del acoso sexual que Fraser había denunciado, puesto que mantuvo hasta 2020, dos años después de que el actor contase su versión. Una salida de Berk que se produjo tras un mail en el que describía el movimiento Black Lives Matter como “un grupo de odio racista”.

Fue ahí donde comenzó la caída de la imagen de la HFPA y, por tanto, también de los Globos de Oro, sumando un reportaje de Los Ángeles Times en el que se hablaba de la corrupción de la organización, donde sus miembros intercambiaban votos por regalos, en ocasiones sus galardonados o nominados suelen ser polémicos, o que, de sus 88 miembros, no había una sola persona negra, entre otras cosas más allá de invitaciones a rodajes, estancias en hoteles de lujo o almuerzos en grandes restaurantes.