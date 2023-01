De entre estos, Tom Cruise estuvo cerca de conseguir el papel, pero su curiosidad, según contó Thompson, acabó arrebatándole la oportunidad. “Cruise quería saber cómo Eduardo iba al baño”, afirmó. “¡Hacía este tipo de preguntas sobre el personaje que no pueden ser preguntadas! Parte de la delicadeza de la historia es no responder preguntas como “¿Cómo iba al baño?” o ¿Cómo ha podido vivir todos estos años sin comer?”, explicó. “Tom Cruise no estaba dispuesto a participar en la película si no se respondían esas preguntas”, declaró.