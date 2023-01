Jennifer Coolidge, sobre cómo el director de su serie le devolvió las ganas de vivir a los 60: "Cuando eres joven tienes grandes sueños"

View this post on Instagram

Después de estos agradecimientos llegó el más emocionante, y delirante, hacia Mike White, director y creador de ‘The White Lotus’. “Quiero que todos sepan que siempre tuve grandes sueños y expectativas cuando era joven. Lo que pasa es que, a veces, se frustran por la vida, o por lo que sea. Yo creía que iba a ser la Reina de Mónaco. Mike White, me has dado la esperanza porque me has dado un nuevo comienzo”, explicaba la actriz (a partir de aquí su discurso contiene spoilers de la serie, por si no te la has acabado).