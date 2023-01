Al subir para recoger su premio no dudó un momento en darle las gracias a Spielberg por la oportunidad que le dio hace 40 años. “Me criaron para que nunca olvidase de dónde vengo y para que siempre recordase quién me dio mi primera oportunidad. Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. Steven, gracias”, dijo en su discurso. Tras ello, actor y director se pudieron reencontrar con un emotivo abrazo.

Además, Quan quiso agradecer que alguien se acordase de él tras el paso de las décadas. "Cuando comencé mi carrera como actor en 'Indiana Jones y el Templo Maldito', me sentí afortunado porque me eligieran. Y, al crecer, me empecé a preguntar si eso sería todo. Durante muchos años, tenía miedo de que no tuviera nada más que ofrecer, de que nunca superaría lo que conseguí de niño. Afortunadamente, más de 30 años después, dos tipos pensaron en mí. Se acordaron de ese niño, y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo”.