Geena Davis saca a la luz los comportamientos tóxicos de Bill Murray en los rodajes: "Me sentí muy avergonzada"

Uno de los episodios fue que Murray le pidió probar un aparato de masajes con la actriz. A esa petición, la actriz le dijo que no, pero que él insistía. “Seguí diciendo ‘no’ hasta el punto de que habría tenido que gritarle, pero era muy tímida para hacerlo, así que me senté en la esquina de la cama y le dejé hacerlo. Lo hizo durante un segundo y no me preguntó si me gustaba. Me di cuenta de que solo quería ver si podía me obligar a hacer algo inapropiado”, relata Davis, constatando que los productores no le afearon ningún comportamiento.