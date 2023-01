Susi Sánchez, sobre la nueva generación LGBTIQ+: "He vivido una relación homosexual 30 años, me gusta ver a las parejas jóvenes"

Susi Sánchez, de 67 años, nunca ha escondido su homosexualidad y estuvo durante 30 años en la misma relación

La actriz confiesa que siempre lo ha vivido con total normalidad y que ahora le encanta "ver a parejas de chicas y de chicos que se besan, que se dan la mano"

Reconoce que su sexualidad “se despertó a los 14 o 15 años y lo viví a escondidas, atemorizada”

Susi Sánchez es una de las grandes damas de la interpretación. Quizá no es la más mediática, pero todos le ponemos cara. A sus 67 años lleva 40 años de carrera y, probablemente, es ahora cuando se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. En 2019 recibió su primer premio Goya a mejor interpretación femenina protagonista por ‘La enfermedad del domingo’ y ahora roza su segundo cabezón con la nominación por su interpretación en ‘Cinco lobitos’.

Nunca ha escondido ser lesbiana

La actriz no tiene reparo alguno en hablar de sus relaciones y decir con voz alta, a los 67, que es lesbiana, nunca lo ha ocultado. “He trabajado con directores que, cuando han sabido que era lesbiana, precisamente por hacerme proposiciones sexuales y decirles que no, contárselo, han dejado de llamar. No me importa en absoluto, porque si esa era su medida del trabajo no me interesa lo más mínimo trabajar con personas así”, explicó en 2019 en una entrevista con Mujer Hoy.

Hace unos días visitaba el podcast La Script, donde explicaba que ha tenido “una relación homosexual durante muchos años y la he vivido con total tranquilidad y con total normalidad. He crecido mucho en esa relación. Me casé con mi compañera de toda la vida. Luego nos divorciamos, pero después de 30 años”.

Fue hace un año cuando lo dejó con su pareja. Sin embargo, en una entrevista con El País confirmaba que “después de 30 años hay un vínculo muy fuerte entre nosotras. Tengo un vínculo con Consuelo y lo tendré toda la vida”.

Tras la ruptura, afirmó que lo pasó mal por la soledad, pero que ahora se siente bien. “Cuando me preguntan si tengo ganas de otra relación digo, mira, tengo 67 años, he vivido en pareja toda mi vida. Lo que quiero es estar tranquila”, señalaba la actriz.

Su despertar

“Me encanta ir en el metro y ver a parejas de chicas y de chicos que se besan, que se dan la mano, que expresan su amor. Eso me parece lo más maravilloso del mundo. Antes no era así”, dijo en el pódcast mencionado.