Según relata la actriz en su documental, este se desnudó y la violó. “Yo me dejé hacer, intenté no pensar, que no me hiciera daño y luego irme”, cuenta a cámara. “Era como una pelea, tenía miedo de que me asfixiara o algo así. No luché. Estaba totalmente petrificada. Pensé que un ‘no’ debía haber sido suficiente. Pensaba: 'mantente con vida y vete'”, dice durante una de las partes más duras del metraje.