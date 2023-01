Los mayores de 50 mandan en los Oscar: Cate Blanchett, Brendan Fraser o Jamie Lee Curtis, favoritos a llevárselo

Ya hay nominados a los premios Oscar 2023 , donde hay representación española, pues la hispanocubana Ana de Armas ha sido nominada a mejor actriz por interpretar a Marilyn Monroe en ‘Blonde’, una película que no ha tenido las misma buenas críticas que su actuación. Pero si algo llama la atención entre los nominados si ponemos el ojo sobre los actores, es que los mayores de 50 vuelven otro año más a acaparar gran parte de los nominados , siendo muchos de ellos grandes favoritos para llevarse la estatuilla dorada.

Hace solo unas semanas Cate Blanchett, de 53 años, se llevaba el Globo de Oro a mejor actriz de drama por ‘Tar’ y, efectivamente, ha vuelto a ser nominada partiendo como una de las grandes favoritas para subir el 12 de marzo a recoger su galardón. Sin embargo, no lo tiene fácil, pues Michelle Yeoh, de 60 años, también ha logrado la nominación tras ganar el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical por ‘Todo a la vez en todas partes’.

En cuanto a ellos, Colin Farrell , de 46 años, logra la nominación por ‘The Banshees of Inisherin’ , compartiendo nominación con Brendan Fraser , de 54 años, al que ya esperaba por su brillante actuación en ‘ The Whale’ (‘La ballena’) y Bill Nighy , que a sus 73 años logra la nominación por ‘ Living’ . También era esperable la nominación de Austin Butler por su ‘Elvis’, aunque la sorpresa viene en la de Paul Mescal con la enternecedora ‘Aftersun’, dos jóvenes que comparten nominación con actores de lo más experimentados.

Los actores de reparto también cuentan con gran experiencia. Entre ellos Judd Hirsch, que con 87 años roza con los dedos el llevarse la estatuilla por ‘The Fabelmans’. Mientras, Brendan Gleeson opta al premio a los 67 por ‘The Banshees of Inisherin’. El famoso Tapón de ‘Indiana Jones’, Ke Huy Quan, intentará llevarse el galardón tal y como lo hizo en los Globos de Oro por ‘Todo a la vez en todas partes’, un regreso por todo alto a la actuación pasados los 50. Junto a ellos completan la categoría Brian Tyre Henry por ‘Causeway’ y Barry Keoghan por ‘The Banshees of Inisherin’.