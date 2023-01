Antonia San Juan, sobre sus 25 días en coma: "Estoy viva gracias a que Verónica Forqué me llevó al hospital"

“A mí me había operado con 17 años de apendicitis y me dejaron una gasa dentro. Verónica Forqué vivía encima de mí y me decía que me escuchaba vomitar por las noches. Estuve una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían que tenía. Fue Verónica la que me llevó a La Paz y allí me operaron y me quedé en la UCI. Tuvieron que venir mis padres porque estaba muy mal, estuve en coma como 20 o 25 días”, relató la actriz, que estrena en breve en Madrid su obra 'Entrevista con mi hija Mari'.