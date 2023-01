Pamela Anderson y la proposición que le hizo Sylvester Stallone: "Me ofreció una casa y un Porsche por ser su chica número uno"

Sin embargo, Anderson señala que entonces ella estaba en un punto muy distinto y no era eso lo que deseaba. “Yo solo quería estar enamorada, no quería más que eso”, cuenta la intérprete de 55 años.

No obstante, el entorno de Stallone no ha tardado en reaccionar, y el portavoz del actor ha comentado al New York Post que “la declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. El señor Stallone confirma que nunca dijo ninguna parte de esa declaración”.

No son las únicas declaraciones polémicas de Pamela Anderson en los últimos días, ya que también causó revuelo sobre su acusación hacia el actor Tim Allen en sus memorias, ‘Love, Pamela’, con el que coincidió en ‘Un chapuzas en casa’. “Era el primer día de rodaje, salí de mi camerino y en el pasillo me encontré a Tim. Se abrió la bata delante de mí y me enseñó que iba desnudo. Dijo que era justo porque él ya me había visto desnuda. Me reí incómodamente”. Allen no ha tardado en responder y comunicar eso “nunca sucedió”.