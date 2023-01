Aunque todavía no sabemos quién se alzará con los galardones en la gala de los Oscar para la edición 95, ya hay predicciones para los que podrían ser los favoritos

En esta ocasión te presentaremos los largometrajes que más se mencionan para arrasar en los premios

La temporada de premios ya ha comenzado y la gran favorita para los Oscar es 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, que se hizo con los galardones a mejor director y mejor película en los Globos de Oro. Otros filmes con posibilidades son 'The Banshees of Inisherin', de Martin McDonagh, que se llevó tres Globos de Oro; y 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que ganó dos.

Entre los actores que podrían llevarse la estatuilla en los Oscar en la categoría de mejor actor se encuentra Brendan Fraser por su trabajo en 'The Whale', que le valió un galardón en los Critics Choice Awards; Austin Butler ('Elvis') y Colin Farrell ('The Banshees of de Inisherin'), estos dos últimos ganadores de sendos Globos de Oro.

Por su parte Cate Blanchett es la favorita en la categoría a mejor actriz por 'Tár', tras haberse coronado en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y en los premios de la crítica de Nueva York, aunque actrices como Michelle Williams ('The Fabelmans') o Ana de Armas ('Blonde') podrían dar la sorpresa.

El 13 de marzo del 2023, la Academia anunciará todos los ganadores en la ceremonia de los Oscar 2023. Sin embargo, desde ya hay algunas favoritas para obtener menciones y que muchos apuestan como opciones ganadoras. A continuación, te contamos las películas favoritas para llevarse la estatuilla en la categoría de Mejor Película.

Everything Everywhere All At Once

Con los círculos críticos y primeras ceremonias, ya comienza a verse como favorita para los Premios Oscar 2023. Se trata de 'Everything Everywhere All At Once', la aclamada y exitosa película de ciencia-ficción que se convirtió en todo un fenómeno por su original y épica historia. Dentro de las categorías que podría dominar se encuentra la de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto y otras categorías técnicas. Aunque su estilo no es el clásico de la Academia, podría ser una muestra de su forma de modernizarse.

The Fabelmans

Otra favorita es la aclamada nueva película del gran Steven Spielberg, 'The Fabelmans'. El legendario director regresa con una película biográfica que explora cómo nació su amor por el cine y la relación de sus padres que se desmoronó ante sus ojos. Aunque no logró ser un éxito en taquilla, los críticos y audiencia por igual la han amado. Además GoldDerby tiene a Steven Spielberg como el favorito para llevarse el Oscar a Mejor Dirección.

The Banshees of Inisherin

Otra favorita para los Premios Oscar 2023 que ha recibido ya bastantes premios desde su estreno. Se trata de 'The Banshees of Inisherin', lo nuevo del director Martin McDonagh ('Three Billboard Outside Ebbing', 'Misuri'), que se ha vuelto de las películas más aclamadas del año. La película sigue la historia de dos amigos de toda la vida, cuya amistad termina abruptamente por razones desconocidas. Por su actuación, Colin Farrell se ha llenado de aplausos y va como uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor Actor Protagonista.

Top Gun: Maverick

La película más exitosa del año es también una de las favoritas para los Premios Oscar 2023. Se trata de 'Top Gun: Maverick', la tan ansiada secuela del clásico de acción y que cuenta con Tom Cruise en uno de sus papeles más arriesgados y aventureros de la historia. Tras recibir aclamación crítica y volverse un éxito en todo el mundo, se espera que también domine en las categorías técnicas.

TÁR

La favorita de los críticos de este año parece ser 'TÁR', una de las cintas más misteriosas de este 2022. Protagonizada por Cate Blanchett, la cinta se llenó de aclamación, aunque no logró ser un éxito en la taquilla. 'TÁR', que va como favorita a ganar el Oscar a Mejor Actriz, cuenta la historia, ascenso y caída de una importante compositora de orquesta, cuyas formas de enseñar chocan con fuerza ante el mundo moderno.

Women Talking

Otra de las películas que dominó la temporada de festivales y que busca ser parte de los Premios Oscar 2023 es 'Women Talking'. La directora Sarah Polley adaptó la novela del mismo nombre para contar una historia inspiradas en eventos reales. 'Women Talking' sigue a un grupo de mujeres que son parte de una comunidad religiosa, que realmente es una secta de hombres poderosos que abusan de las mujeres con las que conviven. Así, se exploran temáticas como el abuso de poder y el feminismo.

Avatar: The Way of Water

Por primera vez en años, tres películas de acción son favoritas en los Premios Oscar. Aunque se estrenó hace solo semanas, 'Avatar: The Way of Water' ya es un éxito innegable y va en camino a ser la película más recaudadora del 2022. 13 años después de la primera película, James Cameron regresa con un filme que explora los efectos visuales a un nuevo nivel que le asegura algunas estatuillas.

