Víctima de abusos, dos hijos, y alergia al altar: Juliette Binoche, premio Goya Internacional

Años después, la actriz reveló a El País que compartir estos temas no había sido para ella un tema tabú. "No lo fue, quizá, entre otras cosas, porque había hablado de ello mucho antes de que saliera el movimiento #MeToo. No esperé a ese momento para hablar del tema. Cuando me ocurrió el primero, hablé de ello con una amiga y luego con mi madre. Yo estaba aterrada de que ella se lo dijera a alguien, y sobre todo a los profesores. De hecho, nunca supe si lo hizo o no. Empecé a usar siempre pantalón. Y de forma inconsciente empecé a tener una relación mucho más desconfiada con los hombres. Pero, a la vez, sufrir esas tres agresiones sexuales me fortaleció, porque me enseñó a construir mis propias defensas", explicó entonces a ese diario.