Talento y valentía: Susi Sánchez y su historia de amor de 30 años con su exmujer

Susi Sánchez está nominada por tercera vez a los premios Goya (ya tiene uno) por su papel de madre en 'Cinco lobitos'

La actriz de 67 años nunca ha escondido su homosexualidad y, hasta su divorcio, estuvo 30 años con la también actriz Consuelo Trujillo

Susi Sánchez, sobre la nueva generación LGBTIQ+: "He vivido una relación homosexual 30 años, me gusta ver a las parejas jóvenes"

Susi Sánchez podría alzarse con su segundo premio Goya esta noche en la que ya es su tercera nominación. En 2019 lo logró por primera vez gracias a su trabajo como protagonista en ‘La enfermedad del domingo’. Ahora, intenta llevarse un nuevo Goya a mejor interpretación femenina de reparto por su papel de madre en ‘Cinco lobitos’, una de las películas favoritas de la noche. A sus 67 años y cuatro décadas de carrera se mantiene como una de las grandes damas de la interpretación, pero pese a que nunca se ha escondido, su parte más personal es desconocida para el gran público.

Una vida discreta sin ocultar su homosexualidad

La intérprete nunca ha ocultado su homosexualidad, es más, hace unos años, en una entrevista con Mujer Hoy, explicaba que por su condición sexual había perdido algunos papeles. “He trabajado con directores que, cuando han sabido que era lesbiana, precisamente por hacerme proposiciones sexuales y decirles que no, han dejado de llamar. No me importa en absoluto, porque si esa era su medida del trabajo, no me interesa lo más mínimo trabajar con personas así. Lo tengo clarísimo”, comentaba la actriz.

“Si alguien tiene un problema con mi homosexualidad me da igual. Si alguien no quiere trabajar conmigo por esa razón tampoco me produce mucho interés esa persona. Alguien que tiene ese tipo de prejuicios no es una persona interesante para mí”, señaló a Vanity Fair.

Se dio cuenta pronto de su condición sexual, en una época en la que no era, precisamente, fácil salirse de la norma heteronormativa. “Se despertó en mí como a los 14 o 15 años y lo viví a escondidas, atemorizada. Hasta que fui mayor y lo hablé en casa con mi madre… que me pidió, por favor, que no se lo dijera a mi padre”, comentaba Sánchez.

30 años juntas, hasta el divorcio

Hace poco comentaba en el podcast La Script que tuvo “una relación homosexual durante muchos años y la he vivido con total tranquilidad y normalidad. He crecido mucho en esa relación. Me casé con mi compañera de toda la vida. Luego nos divorciamos, pero después de 30 años”.

Esa pareja, ahora ex, es Consuelo Trujillo, también actriz, con quien ha trabajado en un laboratorio dedicado a los procesos actorales, con quien aseguró que habían “colaborado mucho y muy bien juntas. Nos hemos ayudado muchísimo”.