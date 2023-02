El mensaje póstumo de Carlos Saura en la gala de los Goya: "Lamento no poder estar con vosotros"

Eulalia, muy emocionada, tomó entonces la palabra y se dirigió a Saura: "Sé que me estás viendo. No sé dónde. Aquí estamos". A continuación hizo una encendida defensa de la sanidad pública , a la que después se sumarían muchos otros alegatos durante la velada: “Se merece que la cuidemos como los profesionales que la trabajan nos cuidan a nosotros ”, en referencia al personal sanitario que atendió al director durante sus últimos días en cuidados paliativos. "A quien corresponda que lo haga, por favor", añadió.

Después leyó el mensaje que el director de 'La caza' había preparado: "Lamento no poder estar con vosotros. A mis 91 años no podía haber tenido mayor satisfacción que haber recibido el Goya de Honor. He sido muy afortunado haciendo más de 50 películas, he traspasado los límites que me prometía, he tenido seis hijos, una hija, una docena de nietos, bisnieta, soy una persona afortunada. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo y especialmente a mis actrices y actores favoritos".