Han pasado más de 40 años desde aquella entrañable película y Henry Thomas ya es todo un adulto

En 2019 volvió a hacer tándem con su querido amigo E.T. para protagonizar un anuncio navideño

En la icónica película 'E.T' debutó el estadounidense Henry Thomas, quien interpretó a Elliot, el niño que se transformó en el amigo que lo ayuda a volver a casa. El extraterrestre de la película que arrasó en taquilla a principios de los años 80, 'E.T', el extratarrestre', filme de 1982 dirigida por Steven Spielberg, tuvo como personaje clave a Elliot.

Por aquel entonces Henry Thomas tenía tan solo diez años (ahora tiene 51 años), y el éxito de la película lo ayudó a conseguir más papeles en la industria del cine. Pero no todo fue positivo, ya que, tras el estreno del popular filme, su infancia se volvió bastante complicada.

Precisamente, el gran éxito que tuvo la película lo puso en el centro de todas las miradas, lo que significó que paparazzis y periodistas lo persiguieran. Todo esto provocó que el actor estadounidense, muy pequeño para sobrellevar ese nivel de fama, permaneciera hasta seis meses encerrado en casa.

En una entrevista cedida al diario 'Mirror', reconoció que "durante los primeros seis meses después del estreno, salía y me acosaban. Yo era un chico tímido, y ser abordado por adultos todo el tiempo me asustaba. Entonces dejé de salir de la casa. Me convertí en un ermitaño con 11 años”.

¿Qué fue de Henry Thomas?

Producto de la película, tuvo varias oportunidades en Hollywood, pero lo cierto es que siempre tuvo que lidiar con la etiqueta de ser reconocido como 'el niño de E.T.'. "Por supuesto que ha habido veces que me he arrepentido de ser el niño de E.T.", confesó en la entrevista.

Después de esta megaproducción, Henry Thomas se mantuvo alejado de la pantalla grande durante un tiempo. De hecho, en 1994 regresó a la pantalla con la película 'Leyendas de pasión' en la que trabajó con Brad Pitt. Luego, en el 2002 volvió a aparecer en el filme 'Gangs of New York'. Tras ello, Henry Thomas incursionó en películas de terror como 'Ouija: el origen del mal' o 'El juego de Gerald'.

Fue en noviembre de 2019 cuando Henry, que jamás se había retirado de la actuación, volvió a ser visible con la misma fuerza en el mundo. Fue para un anuncio de las tiendas estadounidenses Macy’s, con motivo del Día de Acción de Gracias. Cuatro minutos de campaña publicitaria lacrimógena que se hicieron virales hasta en Marte.

El corto se llamó 'A Holiday Reunion', y mostró que esa amistad entre E.T. y Elliot no conocía de tiempos. El extraterrestre y su amigo humano se reencuentran 37 años después, cuando Elliot es casi un cincuentón con esposa y dos hijos. Nieve, decoración navideña, linternas y la irrupción de ese cuerpito del que emana una luz de otro mundo. La moraleja: E.T. llega un rato y les enseña a las nuevas generaciones sobre conexiones más profundas que las virtuales.

Actualmente está rodando la serie de terror sobrenatural 'The Fall of the House of Usher', con Bruce Greenwood y Mark Hamill, y de cara a 2023 le veremos en la comedia 'Sam y Kate' al lado de Dustin Hoffman y Sissy Spacek.

Su lado más personal

El artista se ha casado en tres ocasiones; primero con la actriz Kelly Hill, con quien contrajo matrimonio en 2000 y duraron dos años juntos. Después conoció a la intérprete alemana Marie Zielcke, con quien se casó en 2004, pero terminaron su matrimonio en 2007. Con ella tuvo una hija a la que llamaron Hazel. Henry tuvo otro enlace, ahora con Annalee, quien es su actual esposa y con quien tuvo dos hijos más, Evelyn y Henry.