El actor chileno Pedro Pascal está en lo más alto de su carrera tras su participación en la serie 'The Mandalorian' y después en 'The Last of Us', cuyo primer capítulo se acaba de estrenar

Durante el Festival de Cine de Cannes 2023 se estrenará la película 'Extraña forma de vida' de Pedro Almodóvar y que protagoniza junto a Ethan Hawke

Nicolas Cage se interpreta a sí mismo: así es su nueva película con Paco León y Pedro Pascal

El 15 de enero pasado se estrenó el primer episodio de la serie The Last of Us en HBO Max, una de esas aventuras apocalípticas que protagoniza el actor chileno Pedro Pascal. Por ahora solo hemos visto un capítulo, pero ya nos hemos enganchado. En Uppers nos preguntamos cuánto cobró Pedro Pascal por su participación en The Last of Us, una serie que se presenta como la favorita de 2023.

Pedro Pascal da vida a Joel, un padre que pierde a su hija cuando en América se desata una epidemia. Veinte años después, en una ciudad en condiciones restrictivas y en cuarentena, Joel tiene que trasladar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, la misma edad en la que falleció su pequeña. Todo sigue devastado y no queda rastro de la civilización moderna. La epidemia se ha extendido y frenarla es un trauma para los que sobreviven, que se han reorganizado muchas veces en condiciones despiadadas.

La serie está basada en un videojuego conocido bajo el mismo nombre que desarrolló originalmente la empresa Naughty Dog para la consola PlayStation 3 en 2013. Junto a Neil Druckmann, el creador de la franquicia de videojuegos, trabajó Craig Mazin, que dirigió la serie Chernobyl. Han dado forma a uno de los proyectos que más expectación está generando de cara a 2023.

Ambos han confiado en José Pascal y en Bella Ramsey para el papel de Ellie. Esta actriz británica de 19 años también es conocida en todo el mundo tras su paso por la serie Juego de Tronos como Lyanna Mormont. El elenco de estrellas lo completan Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Storm Reid, Nico Parker, Nick Offerman, Jeffrey Pierce o Murray Bartlett.

Pedro Pascal es actor, narrador y director teatral

José Pedro Balmaceda Pascal nació en Santiago, Chile, cumplirá 48 años el 2 de abril y se ha simplificado el nombre para el mundo artístico. A lo largo de su carrera internacional, que comenzó hacia 2005, ha pisado muchos teatros y escenarios para la gran pantalla y ha rodado con las nuevas superproducciones televisivas, lo que le ha posicionado al mismo nivel que los actores mejor pagados de Hollywood. También acostumbra a dar voz a grandes personajes yn al narrador y es director teatral.

Tras terminar de grabar The Mandalorian, la serie de Star Wars que se emite en Disney+ con mucho éxito y buenas críticas, en 2021 anunció su participación en la adaptación para la televisión del videojuego The Last of Us. Varios medios de comunicación aprovecharon para informar de lo que iba a facturar por cada capítulo José Pascal. Tras concluir el rodaje de la primera temporada pasó a formar parte de la lista de artistas millonarios.

El salario de Pedro Pascal

Según la prensa, José Pascal firmó un contrato con la productora para facturar la cantidad de 600.000 dólares por cada episodio. Esta primera temporada que se acaba de estrenar el 16 de enero consta de diez episodios, por tanto, el actor ha ganado solo por este trabajo 6 millones de dólares.

Tal como declaró el actor chileno, su participación en este proyecto tan ambicioso le ha supuesto una gran satisfacción. En sus palabras, la adaptación, los guiones, el componente musical y la comprensión visual recrean el juego a la perfección. También reconoció que le había echado horas al videojuego, una parte fundamental para comprender su papel y abordarlo como forma de investigarlo tal como si se hubiera tratado de un libro.

En lo que compete al salario, José Pascal se encuentra en el mismo rango que actrices como Kate Winslet que facturó 650.000 dólares por cada episodio de Mare of Easttown, una miniserie también de HBO, o actores como Steve Martin o Martin Short con un salario de 600.000 dólares por capítulo de la serie Solo asesinatos en el edificio de Disney+. La cifra es la misma que cobran Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis por sus personajes en The First Lady, una producción de Showtime.

La actuación de José Pascal en The last of us y en The Mandalorian precede a su trabajo como narrador en la serie Animal y papeles en las películas El insoportable peso de un talento descomunal, La burbuja, Himself, Wonder Woman 1984, Triple frontera, Kingsman: El círculo de oro o La Gran Muralla y en otras series como Calls, El libro de Boba Fett, La lucha por la libertad, Narcos, Juego de Tronos, El Mentalista, Graceland, Homeland, Nikita o CSI: Las Vegas.