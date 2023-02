Michelle Pfeiffer, la actriz que priorizó a su familia en lo más alto de su carrera: "Hice que fuese difícil contratarme"

Hace ya muchos años que Pfeiffer no tiene nada que demostrar. Su llegada a Marvel hace unos años no fue ninguna sorpresa porque la actriz ya había formado parte del cine de superhéroes, recordemos que en los 90 fue Catwoman bajo la dirección de Tim Burton. Aunque acumule decenas de nominaciones y solo en contadas ocasiones se haya llevado el galardón, Pfeiffer sigue siendo uno de los grandes rostros de la industria cinematográfica.

View this post on Instagram

Poco a poco formó su carrera intentando que cada papel fuera mejor que el anterior, aunque no fueron pocos los que la tomaron por menos al reducirla a una simple cara bonita. Sin embargo, la actriz sabía que era más que eso, por ello se ganó la fama de ser una actriz complicada , simplemente por no querer ser una mujer florero, la que protagoniza una historia de amor en la que depende del hombre.

Lo explicaba la actriz hace dos años. “No quise dejar de trabajar, pero fui muy exigente con mis requisitos, cómo la época del año ¿Dónde se graba? ¿Cuánto dura el rodaje? ¿Puedo llevar a los niños? Hice que fuese difícil contratarme. Me parecía bien”, comentó la actriz en el podcast The Skinny Confidential Him & Her en Dear Media, que puso por delante sus prioridades. Si alguien quería trabajar con ella, perfecto, ahí estaban sus condiciones.