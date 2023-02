"Wow, honestamente, lo he pasado genial con mi familia de Regreso al Futuro”, ha escrito Lea, de 61 años, en una publicación en Instagram. Las entrañables instantáneas presentan a Michael J. Fox, de 61 años, (Marty), Christopher Lloyd , de 84, (‘Doc’ Brown) y Tom Wilson , de 63 (el aborrecible y abusón Biff Tannen), demostrando que son y serán siempre una gran familia.

La entrañable publicación se ha hecho viral rápidamente y los fans de la película han mostrado su alegría por volver a ver a sus personajes juntos una vez más: “Wow me encanta verlos a todos juntos”, “Muchas gracias a todos por ayudar a hacer que mi película favorita de todos los tiempos sea tan especial”, han sido algunos de los comentarios.

"El párkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí siempre para mí, y muchos de vosotros lo habéis hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me habéis dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", dijo Fox.